Netflix propose une mise à jour de son application sur l’Apple TV avec désormais l’usage du lecteur vidéo natif de tvOS 15. L’application a pris son temps, sachant que tvOS 15 est disponible depuis septembre 2021.

Le lecteur vidéo natif de tvOS 15 débarque sur Netflix

Avec le nouveau lecteur vidéo, les titres des séries et des films apparaissent en gros caractères dans la zone inférieure gauche de l’écran lorsque la barre de progression est présentée. Aussi, les titres des épisodes apparaissent en plus petits caractères juste au-dessus du nom de la série. Un nouveau bouton d’information apparaît également, qui est un repère visuel pour les détails du contenu en cours de lecture où vous pouvez recommencer un épisode, parcourir plus d’épisodes et voir les descriptions des vidéos.

Il y a par ailleurs du changement en ce qui concerne l’accès aux contrôles. Il faut désormais faire un balayage vers le haut pour choisir les boutons permettant de définir l’audio et les sous-titres.

Wow! Netflix has started to use the default Apple TV system video player 😮🤩 pic.twitter.com/QNd4CTwTKm — Noah Evans 🇺🇦 (@ThisIsNoahEvans) April 13, 2022

Netflix n’est pas le seul service de streaming à adopter le lecteur vidéo natif de tvOS 15 sur l’Apple TV. D’autres l’ont fait, comme Disney+, HBO Max ou encore Paramount+. À l’inverse, d’autres préfèrent utiliser une solution maison, comme Amazon Prime Video.