Apple vient de publier un nouveau bilan environnemental et poursuit son objectif qui est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030. Au démarrage du projet, 110 fournisseurs d’Apple étaient passés aux énergies renouvelables ; ils sont désormais 213 à avoir sauté le pas (+27 en un an). Dans la liste des nouveaux convertis aux ENR, on compte LG Display, Samsung SDI, Infineon ou bien encore le français Eldim. Pas moins de 25 sociétés européennes partenaires d’Apple ont rejoint le programme de neutralité carbone mis en place par Apple.

La liste des fournisseurs « verts » ne contient pas uniquement des entreprises déjà équipées et au bilan carbone nul. A vrai dire, la plupart de ces sociétés sont en cours de bascule vers les ENR, sachant que le transport des composants et des produits finis restera forcément un gros point noir, et ce quels que soient les investissements consentis sur les lignes de production.

Malgré tout, la production d’énergie décarbonée chez les fournisseurs Apple représente déjà près de 10 gigaWatts aujourd’hui (x2 en un an !), soit une économie de 13,9 millions de tonnes de carbone, ou trois millions de voitures thermiques en moins sur la route ! Certes, c’est encore insuffisant, et cela le restera encore en 2030, mais au moins ne peut-on parler ici de greenwashing.