Foxconn, le principal assembleur d’iPhone, annonce que la production en Chine est redevenue « normale ». Malgré tout, un risque existe quant à une potentielle suspension de la production selon ce qui va se passer au fil des prochains jours.

Retour à la normale de la production d’iPhone… pour l’instant

Désormais, tous les employés de Foxconn dans l’usine principale de production d’iPhone à Zhengzhou en Chine doivent faire des tests pour vérifier s’ils sont positifs ou non au Covid-19. « Foxconn se conforme aux mesures de lutte contre le Covid-19 prises par le gouvernement local », a déclaré l’entreprise à Bloomberg. « Les opérations à Zhengzhou sont normales en ce moment ».

Il faut savoir que la Chine a une politique différente des autres pays. L’objectif n’est pas de vivre avec le Covid-19, mais de se débarrasser du virus une bonne fois pour toutes. Et s’il y a des cas positifs, le pays n’hésite pas à imposer des confinements. C’est d’ailleurs le cas actuellement dans certaines régions, dont Shanghai. Cela a d’ailleurs un impact sur la livraison de nombreux produits Apple, dont le Mac Studio, le Studio Display et le MacBook Pro avec des délais qui sont allongés. Aussi, plus de 30 entreprises taïwanaises dont Pegatron (qui, comme Foxconn, assemble les iPhone) et Quanta (fabricant des MacBook), ont interrompu leur production dans l’est de la Chine afin de se conformer aux restrictions locales en lien avec le Covid-19.

La situation est donc « normale » pour l’iPhone chez Foxconn, mais est-ce que cela va durer ? Seul l’avenir nous le dira.