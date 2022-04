Le Covid-19 est de retour en Chine, un rebond pandémique extrêmement virulent qui s’est traduit par l’embargo de plusieurs villes et l’arrêt de centres industriels au complet. Trois gros fournisseurs d’Apple, soit Pegatron, Quanta et Compal, se sont retrouvés dans l’obligation de suspendre l’activité de leurs usines, et ce jusqu’à nouvel ordre. Pour certains analystes, cette situation pourrait finir par impacter lourdement sur les ventes d’iPhone, Apple risquant de ne plus disposer d’assez de stocks pour satisfaire la demande.

Des salariés de Pegatron

« Apple pourrait envisager de transférer les commandes de Pegatron à Foxconn, mais nous nous attendons à ce que le volume soit limité en raison du problème de logistique et de la difficulté d’ajustement de l’équipement » a ainsi déclaré Eddie Han, analyste principal chez Isaiah Research. Ce dernier estime même que si les suspensions d’activités persistent, les ventes d’iPhone pourrait être inférieures de 6 à 10 millions d’unités à ce qu’Apple aurait pu écouler dans un contexte « normal ». Pour l’instant, il s’agit encore de simples hypothèses, mais les informations qui nous viennent de Chine n’incitent pas forcément à l’optimisme.