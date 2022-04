Si le casque Apple VR reste encore l’objet de nombreux fantasmes, Meta est déjà passé aux choses concrètes depuis un bon bout de temps. Après 10 millions de casque VR écoulés, le géant du réseau social va lancer cette année le casque « Cambria », un modèle encore plus performant que le Meta Quest 2 destiné à un public professionnel. Si l’on en croit The Verge, Meta travaillerait aussi sur des lunettes connectées à affichage AR, et le projet serait pas mal avancé puisque les premières lunettes – nom de code Nazare – pourraient être commercialisées dès 2024, soit un an avant qu’Apple ne lance ses propres lunettes AR (selon les rumeurs).

Une seconde génération de lunettes AR Meta, plus « design », compactes et légères, serait disponible en 2016, et une troisième génération serait même déjà programmée pour 2028. Bref, on ne chôme pas du côté de Meta. Sur le plan technique, les lunettes Nazare seront totalement autonomes (pas de connexion à un smartphone pour fonctionner) et disposeraient d’un FoV sans doute inférieur à 70°, de projeteurs microLED, et d’un système d’eye tracking. Le design serait assez massif et l’autonomie ne dépasserait pas 4 heures.

L’appareil contiendrait aussi un processeur « maison » conçu par Meta. Les lunettes pourraient être contrôlées via un bracelet dédié, voire la montre connectée que prépare Meta pour cette année. La technologie de contrôle s’appuierait sur les avancées en électromyographie, le bracelet mesurant les impulsions électriques du poignet avant de les retranscrire en commandes de contrôles pour l’interface de Nazare.

L’ambition de Meta est immense : en interne, Nazare serait décrit comme un appareil aussi disruptif qu’a pu l’être l’iPhone en son temps; pas moins.