Vous ne connaissez pas Daniel Lutz ? Vous devriez, car ce cher Daniel est rien moins que le directeur artistique des très jolis Hitman Go et Lara Croft Go sur mobile (deux titres que nous vous recommandons chaudement par ailleurs !). Cette fois, Daniel Lutz nous revient non pas en tant que directeur artistique chez Square Enix, mais comme « simple » développeur indé. Son nouveau projet, un tower defense ultra stylisé baptisé Isle of Arrows, évoque en revanche beaucoup Hitman Go et Lara Croft Go, tout au moins sur le plan esthétique.

Le gameplay n’a pas grand chose à voir avec les deux titres sus-cités puisqu’il s’agit ici de poser des bâtiments de défense (avec des éléments offensifs) afin de mettre en échec des vagues successives d’ennemis. Reste donc à voir si ce gameplay à priori assez conventionnel (pour un tower defense) sera à la hauteur de l’esthétique générale du jeu, forcément très haut perchée. Isle of Arrows n’a pas encore de date de sortie, mais son lancement est prévu pour « bientôt ».