CODA, le film d’Apple TV+ qui a reçu plusieurs Oscars (dont celui du meilleur film), va débarquer au cinéma en France. Ce sera une projection temporaire puisque le film va être diffusé le temps d’un week-end.

Sortie au cinéma pour CODA en France

Selon Le Film Français, c’est Pathé qui va s’occuper de la diffusion de CODA dans les cinémas français. La société a pu obtenir un visa temporaire de la part du Centre national du cinéma (CNC), l’autorisant à une diffusion pendant 48 heures. Plus de 120 cinémas sont partenaires et diffuseront donc le film, qui se veut être un remake américain du film français La Famille Bélier. La diffusion aura lieu les 23 et 24 avril. Et pas d’inquiétude : le film reste disponible en streaming sur Apple TV+.

Le visa temporaire permet 500 séances au maximum. Dans le cas du film d’Apple TV+, il y aura un peu moins de 300 séances au total. Certains cinémas diffuseront une seule fois le film, d’autres auront quelques séances. Aussi, des sous-titres pour les sourds et malentendants seront disponibles, étant donné la nature du film.

CODA a obtenu trois Oscars : meilleur scénario adapté, meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et surtout meilleur film. Le long-métrage a également obtenu d’autres récompenses au fil des mois. Le film tourne autour d’une jeune femme nommée Ruby, la seule membre entendante d’une famille de sourds. Utilisant la langue des signes, Ruby sert d’interprète à ses parents tout en travaillant pour l’entreprise familiale de bateaux de pêche en difficulté. Après avoir rejoint le club de la chorale de son lycée, Ruby se retrouve déchirée entre ses obligations familiales et la poursuite de ses rêves.