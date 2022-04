Zhengzhou, la ville chinoise où se situe notamment Foxconn, a mis en place un confinement juste avant le week-end et cela pourrait bien avoir un impact sur la production des iPhone, fait savoir Bloomberg.

Foxconn pourrait être perturbé pour la production d’iPhone

Certains secteurs de la zone économique de l’aéroport de Zhengzhou ont été placés en quarantaine avec effet immédiat. Les habitants de la zone doivent rester chez eux et ne sont pas autorisés à sortir. La zone économique de l’aéroport abrite la plus grande usine d’assemblage d’iPhone de Foxconn, et le confinement intervient après que les employés ont été soumis à un test obligatoire pour vérifier s’ils ont le Covid-19.

Pour sa part, Foxconn continue de dire que la production ne connaît aucun ralentissement particulier, mais il faudra voir si la situation restera effectivement « normale » au fil des prochains jours au vu des restrictions en place.

Pour l’instant, les temps de livraison pour les iPhone et iPad sont corrects. Le vrai problème concerne les Mac où il faut attendre de longues semaines avant de recevoir un exemplaire — tout particulièrement pour le MacBook Pro et le Mac Studio. Cela s’explique notamment par Pegatron et (surtout) Quanta qui ont suspendu la production en Chine à cause du Covid-19 et des confinements dans différents lieux. L’objectif de la Chine n’est pas de vivre avec le Covid-19, mais d’y mettre un terme définitif, d’où les mesures drastiques dans le pays.