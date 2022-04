Tim Cook a accepté de prononcer le discours de remise des diplômes à l’université Gallaudet, un établissement d’enseignement spécialisé dans la formation des étudiants sourds, sourds-aveugles et malentendants qui se situe à Washington. Ce sera le 13 mai prochain.

Ici lors d’un discours à l’université de Stanford

L’université Gallaudet et Apple entretenaient déjà une relation étroite, chaque étudiant entrant étant équipé d’un MacBook Pro ou d’un iPad Pro à son arrivée. L’entreprise organise également des événements de recrutement pour les diplômés. Le lien avec l’institution n’a fait que se renforcer davantage à la lumière de la campagne de promotion d’Apple et de sa victoire aux Oscars pour le film CODA, le remake américain du film La Famille Bélier.

« Tim est un visionnaire remarquable, véritablement l’un des grands patrons de notre époque qui, sans aucun doute, laissera une empreinte durable pour les générations à venir », déclare Roberta J. Cordano, le président de l’université. « En tant que dirigeant de l’une des marques les plus admirées au monde, Tim a fait preuve d’un engagement inébranlable en faveur de la diversité, de l’inclusion, de la représentation et de l’accessibilité — des valeurs qui comptent énormément pour notre communauté à Gallaudet et pour tant d’autres groupes sous-représentés ».

De son côté, Tim Cook a publié un tweet pour sa future présence à l’université Gallaudet, où il se dit honoré.

Thanks so much Molly, I’d be honored! See you there! 🦬 https://t.co/eSmy1uyFu7

— Tim Cook (@tim_cook) April 16, 2022