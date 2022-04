Dans le genre du jeu de course arcade, Hot Lap League (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) ne fait rien comme tout le monde. Jeu payant avec des achats in-apps (heureusement uniquement cosmétiques), jeu de course sans adversaires hormis un unique mode 1 vs 1 , connexion en ligne obligatoire, Hot Lap League cumule nombre de points qui peuvent à priori faire tiquer l’amateur de jeu de caisses.



Et pourtant, la formule fonctionne, grâce en soit rendue à des circuits blindés de rampes, de loopings et autres chicanes bien piégeuses. Les circuits sont à ce point bien conçus que l’on en vient vite à tenter d’optimiser ses temps de passage en analysant leur structure, ce qui donne un aspect puzzle-game au titre presqu’aussi intéressant que la phase de conduite elle-même. Au final, ce Hot Lap League est plutôt une bonne pioche dans le genre.