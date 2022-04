Les premiers moules des iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont de sortie ! Et ce qui frappe VRAIMENT immédiatement aux yeux, c’est la taille franchement imposante du bloc photo, surtout sur le modèle Pro à trois capteurs. Le bloc gagne en épaisseur, ce qui semble valider nombre de rumeurs plus ou moins récentes. Ainsi, selon le leaker Max Weinbach, le bloc photo des iPhone 14 Pro serait 0,57 mm plus large que le bloc de l’iPhone 13 Pro, sans oublier une épaisseur de 4,17 mm (ce qui est beaucoup). Le bloc serait désormais enserré dans un quasi cube de 36.73 mm x 38.21 mm, contre 35.01 mm x 36.24 mm sur les modèles précédents.

Ce bloc photo XXL accueillerait un capteur principal 48 megapixels selon l’analyste Ming Chi Kuo, mais aussi possiblement un capteur ultra wide ainsi qu’un capteur au zoom amélioré. Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro seront sans doute présentés officiellement lors d’une keynote au mois de septembre.