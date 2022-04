Les téléviseurs C935, C835 et C735 de TCL vendus en Europe vont avoir le droit au support d’AirPlay 2 et de HomeKit, deux technologies d’Apple. Ce sera en place dans le courant de l’année, mais il n’y a pas encore une date de disponibilité précise.

AirPlay 2 et HomeKit vont débarquer sur les téléviseurs de TCL

AirPlay 2 permettra de lire facilement le contenu d’un iPhone, iPad ou Mac sur un téléviseur TCL, tandis que l’intégration de HomeKit permettra de contrôler certaines fonctions du téléviseur depuis l’application Maison ou avec Siri.

Plusieurs marques de téléviseurs proposent déjà le support d’AirPlay 2 et de HomeKit. Il y a notamment Sony, LG, Samsung ou encore Vizio pour ne citer qu’elles. Cet ajout est bénéfique pour les utilisateurs et se veut une volonté d’Apple de s’ouvrir un peu plus. C’est la même politique avec l’application Apple TV qui est maintenant disponible sur de nombreux téléviseurs pour notamment accéder au service de streaming Apple TV+, sans avoir forcement un produit Apple.

Dans le cas de TCL, la gamme 2022 des téléviseurs arrivera en Europe dans le courant d’avril et mai selon les pays. Les téléviseurs tournent sous Google TV (qui vient « succéder » à Android TV) et ont des dalles 4K de 43 à 98 pouces.