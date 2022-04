Apple TV+ dévoile aujourd’hui une bande-annonce pour Make or Break, son docusérie autour du monde du sport et plus exactement du surf. Il y aura sept parties au total. C’est l’occasion de rappeler qu’une saison 2 a déjà été commandée, alors que la première saison n’a pas encore été diffusée.

Une bande-annonce pour Make or Break

La première saison met en lumière des surfeurs de renommée internationale et présente des entretiens inédits avec les personnes suivantes :

Kelly Slater (11 fois champion du monde et 56 fois vainqueur en carrière)

Stephanie Gilmore (sept fois championne du monde)

Gabriel Medina (trois fois champion du monde)

Tyler Wright (deux fois champion du monde)

Italo Ferreira (champion du monde 2019 et médaillé d’or olympique)

Tatiana Weston-Webb (Olympienne de 2021)

Parmi les autres surfeurs notables figurent Morgan Cibilic, Johanne Defay, Leonardo Fioravanti, Jeremy Flores, John John Florence, Filipe Toledo, Kanoa Igarashi, Matt McGillivray, Isabella Nichols et Jack Robinson.

Le docusérie offre un accès aux coulisses et une plongée intime dans les aspirations, les défis, les réalisations et la vie personnelle des surfeurs qui concourent pour rester dans l’élite de la WSL CT 2021, et emmène les téléspectateurs dans un voyage dans des lieux de surf à travers le monde. La série suit la compétition de 2021, naviguant au gré des réponses de la ligue à la pandémie mondiale, tout en explorant la culture dynamique du surf ainsi que des questions d’actualité, notamment la diversité, la santé mentale et l’impact physique du sport.

Make or Break sera disponible sur Apple TV+ dès le 29 avril.