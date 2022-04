Comme promis, Apple a mis à jour son application Beats sur Android avec le support pour localiser les écouteurs et les widgets. La mise à jour est à récupérer depuis le Play Store.

L’application Beats s’améliore sur Android

Les deux widgets sont identiques au niveau des fonctionnalités, l’un étant plus grand que l’autre. Vous ne pouvez pas les redimensionner manuellement, ils s’étendront sur toute la largeur de votre écran, tandis que l’arrière-plan sombre persiste qu’importe le thème du smartphone.

Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de connaître l’emplacement des écouteurs Beats. Il suffit d’ouvrir l’application Android de Beats et de suivre les instructions à l’écran pour espérer retrouver sa paire d’écouteurs.

Apple avait initialement annoncé ces nouveautés lors de la présentation des écouteurs Beats Studio Buds, ou plus exactement des trois nouveaux coloris. Ils sont maintenant disponibles en bleu Atlantique, rose aurore et gris lune, toujours au prix de 149,95 euros. Mais dans le cas de l’application Beats sur Android, le support des widgets et de la localisation ne sont pas seulement réservés aux Beats Studio Buds. En effet, d’autres modèles peuvent également en profiter, mais Apple ne communique pas une liste précise. Difficile de dire donc si votre paire peut en profiter. Une seule façon de le savoir : faites le test.