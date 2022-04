L’interface d‘iPadOS reste désespérément collée à celle d’iOS malgré la volonté d’Apple de présenter sa tablette comme un mini-ordinateur. Le graphiste Parker Ortolani s’est dit qu’il était temps de secouer le cocotier en créant un concept d’interface assez largement inspiré de macOS. On retrouve ainsi l’affichage Mission Control, l’empilement de fichiers façon stacks, la possibilité d’afficher jusqu’à 4 fenêtres d’applications différentes, les apps affichables sur des fenêtres flottantes, Spotlight, l’affichage de n’importe quel type de document (vidéo, podcast, etc.) sur le Home Screen, le déport automatique de l’affichage sur une Studio Display, etc.

Ended up making a full beautiful faux webpage for my iPadOS 16 concepts last night. File is too big to post alone so I had to cut it up… check out my ideas for multitasking, the Home Screen, dock, and more… pic.twitter.com/l68denoWcK

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 11, 2022