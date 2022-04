La production d’iPhone continue à l’usine de Foxconn dans la ville de Zhengzhou en Chine, malgré les confinements, rapporte le journal Henan Daily. L’objectif est de ne pas fermer au vu du volume de production.

La production d’iPhone ne s’arrête pas en Chine

Suivant les traces de Shanghai, Zhengzhou a décidé d’imposer de nouvelles restrictions, notamment des confinements et des tests massifs en lien avec le Covid-19. Malgré cela, l’importante usine de Foxconn dans la ville, surnommée par les habitants « City iPhone » (la ville iPhone), connaît des perturbations limitées, la production des appareils Apple se déroulant comme d’habitude.

« La production sur le campus de Foxconn se déroule bien avec quelque 200 000 travailleurs », indique le journal, citant des responsables de Foxconn au sein de l’enceinte. L’entreprise coopère avec le gouvernement local et met en place des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs. « Les lignes d’approvisionnement n’ont pas été affectées par Covid-19 », indique la société.

Foxconn est le principal assembleur des iPhone. Et comme le montre l’Apple Store en ligne, il n’y a pas de délais particuliers pour les iPhone. En revanche, c’est nettement plus compliqué pour les Mac. Cela s’explique par l’arrêt temporaire de la production par les fournisseurs Pegatron et Quanta, justement à cause du confinement.

Il faut savoir que la Chine a une politique différente des autres pays : l’idée n’est pas de vivre avec le Covid-19, mais de s’en débarrasser. Cela explique les mesures du pays.