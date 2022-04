Ming Chi Kuo en est cette fois convaincu : le tout premier iPhone « plein écran », sans encoche ni poinçon pour le capteur photo et les capteurs Face ID, sera bel et bien l’iPhone 16. En d’autres termes, la technologie Face ID sous l’écran devrait être proposée avec l’iPhone qui sera commercialisé en 2024. L’ami Kuo précise en outre qu’Apple tente de faire en sorte de gérer au mieux les performances de FaceTime ou de Face ID en conditions de faible luminosité. L‘ISP (Image Signal Processor) sera largement amélioré pour faire face à ces situations.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022