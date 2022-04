Apple Pay prévient aujourd’hui les utilisateurs de la mise en place d’une « protection renforcée contre la fraude ». La nouvelle est annoncée au sein de l’application Cartes.

Voici ce qu’indique Apple Pay concernant la protection renforcée contre la fraude :

Il existe également une section « En savoir plus » qui donne davantage de détails. Cette section est assez longue, mais la partie suivante est à retenir :

Pour les cartes offrant une protection renforcée contre la fraude, votre appareil exploitera les informations liées à votre identifiant Apple, à votre appareil et à votre position (si le service de localisation est activé) lorsque vous tenterez d’effectuer une transaction sur le Web ou dans une app en vue d’établir une évaluation qu’Apple utilisera pour identifier et empêcher toute fraude. Apple transmettra les évaluations de lutte contre la fraude ainsi que les informations relatives à votre transaction (comme le montant de l’achat, la devise et la date) au réseau de votre carte de paiement en vue de lutter contre la fraude. Vous recevrez un avis vous informant que votre carte offre une protection renforcée contre la fraude lors de son ajout à Apple Pay et lors de votre première tentative d’achat avec celle-ci sur le Web ou dans une app. Si vous ne souhaitez pas que des évaluations de lutte contre la fraude soient transmises au réseau de votre carte de paiement, vous pourrez sélectionner une autre carte.