Apple annonce une panne au niveau d’Apple Pay, avec l’impossibilité d’ajouter des cartes Mastercard. Le bug existe depuis 12h54 et se veut toujours d’actualité selon la page d’état du système d’Apple.

Une panne en cours entre Apple Pay et l’ajout de cartes Mastercard

« Certains utilisateurs sont affectés. Il est possible que les détenteurs de cartes Mastercard ne puissent pas ajouter de cartes dans Apple Pay », peut-on lire. Il n’y a pas plus d’informations sur le sujet. Étonnamment, il n’y a pas ou peu de critiques d’utilisateurs sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Si vous avez déjà ajouté votre carte Mastercard dans Apple Pay, alors il n’y a aucun problème. Vous pouvez continuer à l’utiliser pour payer vos achats, que ce soit dans une boutique physique, dans les applications ou depuis Safari sur les sites compatibles. Mais pour les autres, il faut patienter parce que l’ajout ne fonctionne pas. Apple ne précise pas quand la panne sera corrigée. Apple ne dit pas non plus si le problème vient de ses serveurs et de ceux de Mastercard.

Si vous êtes bloqué, vous savez ce qu’il vous reste à faire : patienter. C’est malheureusement la seule solution, il faut attendre qu’un correctif soit déployé pour un retour à la normale. Espérons que cela ne prendra pas beaucoup de temps.