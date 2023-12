Le service Apple Pay connaît une panne qui dure depuis plusieurs heures maintenant. Selon les dires d’Apple, cela concerne certains utilisateurs et non la totalité.

Panne en cours pour Apple Pay

Sur son site d’état du système, Apple indique que la panne pour Apple Pay est une réalité depuis 11h04. Le groupe indique : « Les utilisateurs rencontrent actuellement des difficultés avec ce service. Nous analysons le problème et nous vous donnerons plus d’informations dès que possible ». Il y a le même signalement pour l’application Cartes.

Comme à chaque fois qu’il y a une panne avec un service Apple, vous pouvez pas faire grand chose, si ce n’est patienter et attendre que tout revienne à la normale. Comme nous pouvons le voir, cela fait presque 10 heures maintenant que les soucis existent et ne sont toujours pas résolus. Apple ne précise pas non plus combien d’utilisateurs sont concernés.

La précédente panne notable pour les services d’Apple date d’il y a quelques mois. Il était alors impossible d’activer son iPhone ou iPad parce que les serveurs ne suivaient pas. Il y a également eu des soucis plus tôt avec iMessage, empêchant d’envoyer ou recevoir des messages. Apple a su corriger les soucis en quelques heures. Dans le cas d’Apple Pay, il faut visiblement un peu plus de temps.