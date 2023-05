Apple indique sur sa page d’état du système qu’iMessage est actuellement en panne auprès de certains utilisateurs. Certaines personnes sont donc dans l’incapacité d’envoyer et de recevoir des messages par le biais de la messagerie.

« Certains utilisateurs sont affectés », indique Apple. « Les utilisateurs pourraient rencontrer des difficultés pour envoyer ou télécharger des pièces jointes dans iMessage », peut-on lire ensuite. Selon le fabricant, les problèmes ont commencé à 17h50. Il y a aussi des témoignages de quelques utilisateurs sur les réseaux sociaux.

@Apple ever since iOS 16.4.1(a) I cannot send or receive pictures properly. MMS is on. IMessage is enabled. This is all that shows. Cannot click to download or view. Something’s broke. Fix it Steve Jobs. pic.twitter.com/7EpuCSYejI

— The Ash Berkman (@BerkmanAsh) May 23, 2023