De nombreux utilisateurs rapportent que les services Apple sont en rade depuis quelques heures, et qu’il n’est donc pas possible de se connecter aux dits services ou bien encore d’effectuer des paiements (iTunes Store, App Store, Mac App Store, etc.). Apple n’a pas encore indiqué le soucis sur sa page de statut de ses différents services, mais le fait est que les soucis constatés semblent très répandus et transversaux à plusieurs services. A priori, c’est le système d’identification Apple ID qui aurait un problème : nos confrères de 9toMac rapportent ainsi qu’il leur a été impossible de se connecter avec leur compte Apple ID malgré un email et un mot de passe valide. Lors de ces tentatives, le système renvoie un message d’erreur indiquant que la demande de connexion ne peut pas être traitée pour le moment.

Cette panne se rajoute à une succession de soucis plus ou moins similaires (récemment, l’app météo en rade, tout comme Apple Music et Apple TV+), une accumulation qui fait doucement rentrer Apple dans le rang des grosses sociétés dont les services affichent des pépins plus ou moins récurrents. Pas un scandale, mais au prix du matos Apple, cela déçoit un peu tout de même… Espérons qu’Apple ne mettra pas trop de temps à tout remettre à la normale.