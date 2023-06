Apple annonce qu’il y a une panne en cours au niveau d’iCloud pour ce qui touche l’activation des produits iOS, à savoir l’iPhone et l’iPad. Activer son appareil est nécessaire au moment de la première configuration pour utiliser les applications, passer des appels, envoyer des messages et plus encore.

Un élément qui change par rapport à d’habitude est la précision. En effet, Apple annonce que « 60% des utilisateurs sont affectés » par la panne d’activation des iPhone et iPad, tout en indiquant que « des problèmes intermittents peuvent intervenir sur ce service ». En général, le groupe se contente de dire « Certains utilisateurs sont affectés », sans rien d’autre. Ici, cela touche donc 60% des utilisateurs.

Sur son site d’état du système, Apple fait savoir que la panne a commencé à 02h20 du matin et se veut toujours d’actualité au petit matin. Le groupe ne précise pas quand le retour à la normale aura lieu. Il ne précise pas non plus pourquoi cela bloque 60% des utilisateurs, alors que tout va bien pour les 40% restants.

Si vous êtes dans cette situation et n’arrivez pas à passer l’étape de l’activation, vous n’avez malheureusement pas d’autre option que d’attendre un correctif de la part d’Apple. Il faut généralement attendre quelques heures. Ici, cela fait déjà presque six heures.