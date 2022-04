La supply chain d’Apple serait sur le fil en Chine, au point que la firme de Cupertino évaluerait la possibilité de délocaliser hors de Chine certaines grosses unités de production (sites NPI, pour New Product Introduction).

L’analyste Ming Chi Kuo nous rappelle sur Twitter qu’Apple avait déjà évalué cette piste par le passé, mais sans jamais aller au delà de l’hypothèse de travail. Cette fois nous dit Kuo, l’affaire est sérieuse et Apple serait passé de l’hypothèse à la phase « action » : « Les sites d’introduction de nouveaux produits (NPI) d’Apple sont tous presque en Chine. La première fois qu’Apple évaluait sérieusement la construction de sites NPI en dehors de la Chine, c’était lorsque l’épidémie de COVID-19 s’est produite pour la première fois il y a environ deux ans, mais en interne, ce n’est passé qu’au stade de la proposition. Cependant, après le récent confinement en Chine, et afin de diversifier les risques de gestion de la chaîne d’approvisionnement, la construction de sites NPI en dehors de Chine n’est plus une proposition mais bien un plan d’action. »

