Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de Conn : la grande escroquerie (The Big Conn en anglais), un documentaire qui fera ses débuts en streaming le 6 mai prochain.

Conn : la grande escroquerie se dévoile

Eric C. Conn, avocat exerçant dans l’est du Kentucky, menait une vie très confortable, jusqu’à ce que deux lanceurs d’alerte révèlent son rôle central dans une fraude à la sécurité sociale s’élevant à plus d’un demi-milliard de dollars, l’une des plus notables de l’histoire des États-Unis. Et ce n’était que le début.

Conn : la grande escroquerie a récemment fait sa première mondiale au SXSW avec une projection des deux premiers épisodes du documentaire suivi d’une séance de questions-réponses avec les scénaristes et réalisateurs James Lee Hernandez et Brian Lazarte.

Créé par les réalisateurs James Lee Hernandez et Brian Lazarte, le programme est produit par FunMeter, avec James Lee Hernandez, Brian Lazarte et Peter King comme producteurs exécutifs. Matt Kaye et Shannon Pence sont des co-producteurs exécutifs.

Le programme sera accompagné par un podcast du même nom. Sans surprise, il sera à retrouver sur Apple Podcasts depuis un iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, CarPlay et HomePod.

Apple TV+ ne précise pas pour l’instant le nombre d’épisodes ni la durée, il faut pour le moment se contenter de cette bande-annonce pour Conn : la grande escroquerie.