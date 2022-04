Si l’on considère les ventes, l’iPhone représente généralement entre 10 et 20% des ventes de smartphones en fonction des trimestres (le Q4 étant bien sûr le trimestre le plus fort). En base installée, c’est à dire lorsqu’on prend en compte le nombre de smartphones actifs à un instant T, l’iPhone a une part de marché encore plus importante, une part qui ne cesse d’ailleurs de croitre depuis 3 ans. Les chiffres de StockApps indiquent en effet que sur les 4 dernières années, la base installée Android (sur smartphone) est passée de près de 77% à 69,7% tandis que dans le même temps, la PDM de l’iPhone a bondi de 19,4% à 25,5% ! Les moins de 5% d’OS mobiles hors Android-iOS sont composés de Windows Phone, de KAiOS (?), de Tizen (Samsung), et même de vieux Nokia !

Bien que flatteur, ce tableau minore pourtant la part réelle d’iOS dans le paysage de la tech. En effet, le graphe ci-dessus concerne uniquement la part du smartphone, sans tenir compte du marché de la tablette… où iPadOS (qui n’est autre qu’une version d’iOS rebadgée) dispose d’une part de marché beaucoup plus élevée encore que celle d’iOS. De fait, au dernier pointage, Apple indiquait que plus d’un milliard d’iPhone (iOS) étaient en activité, à quoi il faut rajouter 400 millions d’iPad (iPadOS), 50 millions d’Apple Watch (watchOS, qui est encore un dérivé d’iOS), 20 à 30 millions d’Apple TV (tvOS) et quelques millions de HomePod.

Tout compris, ce sont donc environ 1,5 milliard d’appareils iOS/dérivés d’iOS qui sont en circulation, contre un peu plus de 3 milliards d’appareils Android. La part d’iOS et de ses dérivés sur le marché se rapproche donc plus des 33% que des 25% au final, preuve de l’énorme poids actuel d’Apple sur le secteur de l’électronique grand public.