DigiTimes croit savoir que TSMC, le fondeur qui fabrique toutes les puces des iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch et Mac (Apple Silicon), a mis en place « un plan » pour parvenir à produire en masse des processeurs 2 nm dès 2025 !

Le cap des 2 nm serait un énorme progrès sachant que toutes les puces actuellement utilisées par Apple ont gravées à 5 nm, de l’A15 Bionic en passant par les processeurs M1. Le calendrier de TSMC serait donc le suivant : la gravure en 3nm dès la fin de l’année en cours, et le 2nm trois ans plus tard, lorsque les process de fabrication auront bien été maitrisés. Le 2nm s’appuierait sur un processus de gravure FinFET. Les processeurs gravés durant le second semestre 2022 utiliseront le process FInFET 3 nm, avec des taux de rendements améliorés nous affirme DigiTimes.

Les rumeurs actuelles tablent sur un iPad Pro avec une puce 3nm pour la fin de l’année. Il devrait s’agir en toute logique d’un processeur M2, dont on est en droit d’attendre beaucoup au vu des perfs de l’actuel M1.