Dans le cadre de La Journée de la Terre, Apple met le focus sur l’AERF, une association qui protège les habitants des mangroves en Inde contre les aléas dus au changement climatique. Et de citer l’exemple d’Alibaug, un grand village côtier situé quelques dizaines de km de Mumbai. Outre ses 20 000 habitants, Alibaug a aussi la particularité géographique de disposer de 21 000 hectares de mangrove. Ce cadre naturel a l’avantage de protéger directement la population contre les conséquences malheureusement bien visibles du réchauffement climatique.

Ainsi, les racines « cassent » les effets des pluies de mousson (très importantes en Inde), des ouragans voire des tsunamis, tandis que les arbres et leurs longues racines plongées dans l’eau font office de filtre naturel et absorbent une partie du CO2 de l’atmosphère, ce qui limite les effets de cuvette de pollution (sachant que Alibaug n’a rien d’une ville industrielle).

L’AERF intervient principalement afin de limiter la pêche et l’agriculture intensive, ainsi que l’exploitation forestière, qui grignote toujours un peu plus sur la mangrove. A coups de subventions et de pédagogie, l’objectif de l’AERF est de faire prendre conscience aux populations locales l’intérêt qu’elles peuvent avoir à garder une zone de mangrove aussi intacte que possible.