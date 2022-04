On ne le redira jamais assez, mais Apple TV+ est en train de prendre une nouvelle dimension depuis le début de l’année. Des contenus annoncés à la pelle, CODA triplement oscarisé, une série déjà culte (Severance) bien partie pour être la série de l’année, la tendance est franchement positive même si, gros bémol, la part de marché du service reste toujours au ras des pâquerettes (entre 5 et 6% de Pdm).

Lady in The Lake, une série avec Natalie Portman & la sublime Lupita Nyong’o en vedettes, va bientôt se rajouter à la désormais grosse pile des projets Apple TV+ en cours. Laura Lippman, qui n’est autre que l’auteure du livre éponyme dont est inspirée la série, nous informe en effet que le tournage va démarrer cette semaine à Baltimore.

L’ouvrage à succès Lady in The Lake s’inspire d’un triste fait divers, soit les deux disparitions à priori sans rapport d’une fille blanche et d’une femme noire dans les années 1960 à Baltimore (et bien évidemment, il y a un rapport entre les deux disparitions). La série Lady In The Lake n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+.