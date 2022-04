Cette année, il n’y aura sans doute pas de difficultés à jouer au jeu des 7 différences entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Si l’on en croit en effet le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone 14 « non Pro » sera bien en deçà du modèle Pro sur plusieurs points techniques. A l’instar de l’ami Ming Chi Kuo, Gurman réitère sa certitude que l’iPhone 14 embarquera un variant du processeur A15, le A16 étant réservé aux modèles Pro. Les soucis d’approvisionnement justifieraient cette décision, plus que des considérations de coûts ou d’économie d’échelle.

Mais ce n’est pas tout puisque le capteur 48 megapixels attendu pour cette année serait finalement lui aussi réservé aux modèles d’iPhone les plus haut de gamme, l’iPhone 14 se contentant d’un capteur principal de 12 megapixels. Et bien évidemment, les modèles Pro bénéficieront d’un écran avec les orifices en « i » horizontal plutôt qu’une encoche (le modèle « non Pro » se contenterait d’une encoche un poil plus petite). Bon point en revanche, Apple aurait prévu un iPhone 14 Max qui serait 200 dollars moins cher que l’iPhone 14 Pro Max… pour la même taille d’écran (6,7 pouces) !

Apple travaillerait aussi toujours sur un mode de communication par satellite intégré à l’iPhone (sans doute réservé aux seuls appels mobiles), une nouveauté qui pourrait faire son apparition avec la nouvelle gamme d’iPhone 14/14 Pro (encore une feature pour le Pro ?) mais aussi sur une prochaine génération d’Apple Watch !