La semaine commence mal pour Apple Music et l’App Store, avec les deux services qui connaissent actuellement une panne. Apple confirme le problème au niveau de sa page d’état du système.

Apple indique le même message pour la panne d’Apple Music et de l’App Store. « Tous les utilisateurs sont affectés. Certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème avec ce service », peut-on lire. Les soucis ont commencé à 17h41 selon le fabricant d’iPhone.

Sur Twitter, certains utilisateurs rencontrent effectivement des difficultés, plus avec Apple Music qu’avec l’App Store d’ailleurs :

On est d’accord qu’Apple Music fonctionne plus là ?

Apple Music is down….maybe Spotify is the move?

— Anthony Flores (@AntFlowers19) April 25, 2022