L’Irlande reste le grand point d’ancrage d’Apple en Europe. Les conditions fiscales avantageuses de l’Irlande sont bien entendu la raison principale de ce choix, et Apple ne semble pas prêt à changer sa stratégie malgré l’amende de la Commission européenne (retoquée en appel). La firme de Cupertino va donc transformer un ancien entrepôt de Banta racheté en 2020 en un nouveau site dédié aux tests de ses produits. A noter que le site se trouve tout près de l’université Apple d’Hollyhill à Cork.

Le bâtiment abritera désormais des instruments de pointe destinés à tester les produits et certains composants avant leur mise sur le marché : microscopes à électron, scanners CT, les outils les plus sophistiqués seront manipulés par des ingénieurs hautement qualifiés, l’objectif étant d’améliorer les performances mais aussi la durabilité des futurs produits, un critère important dans ce contexte de crise climatique.

« C’est une évolution naturelle de tous les investissements de ces dernières années. » a ainsi déclaré Cathy Kearny, VP des opérations européennes. « L’objectif de cette installation est d’assurer le meilleur produit, la durabilité et les performances, et l’équipe de laboratoire ici testera et analysera toute la gamme de produits Apple. Cette installation est la première du genre en Europe et nous sommes ravis de l’avoir ici à Cork. »

Cette unité de test est la troisième du genre pour Apple, et la conversion de l’entrepôt devrait coûter au final des dizaines de millions de dollars. A terme, plus de 300 salariés Apple travailleront sur le site.