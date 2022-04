Les boutiques applicatives mobiles arriveraient-elles à un état de stase ? Sensor Tower s’est penché sur les résultats de l’App Store et du Play Store sur le premier trimestre 2022, et les chiffres montrent un très net ralentissement de la croissance du nombre de téléchargements, du côté d’Apple comme de Google. Ainsi, 8,6 milliards de téléchargement ont été effectués sur l’App Store sur la période, soit un gain d’à peine 2,4% par rapport au Q1 2021. C’est loin des 28 milliards de téléchargement côté Android, mais là encore, le nombre de téléchargements est quasi stable (un peu plus d’1% de croissance).

Concernant les revenus, les trajectoires s’inversent. L’App Store atteint 21,8 milliards de dollars de CA sur le trimestre (+5,6%) tandis que sur la même période, le Play Store voit ses revenus chuter de 8,5% (10,7 milliards de dollars). En moyenne, une app téléchargée rapporte 2,5 dollars à Apple, contre 0,37 dollars à Google ! Sans surprise enfin, l’app la plus téléchargée (et de loin) reste TikTok (70 millions de téléchargements sur l’App Store), suivie de YouTube, WhatsApp Messenger, Instagram et Facebook pour le quinté de tête.