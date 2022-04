L‘iPhone sortirait-il enfin du marché de niche en Inde ? Prabhu Ram, le patron de l’Industry Intelligence Group au CMR, affirme que les ventes d’iPhone « Made in India » ont progressé de 50% sur le premier trimestre 2022 (sur un an) tandis que les ventes globales d’iPhone dans le pays ont bondi de 22% sur la même période.

L’iPhone 12 a été le modèle d’iPhone le plus populaire en Inde sur le Q1 2022

Comme souvent, ce sont les modèles d’iPhone plus anciens qui mènent la danse, une constante dans un pays où les modèles les plus haut de gamme (et donc les plus chers) sont réservés à une portion congrue. Ainsi, les ventes d’iPhone 12 en Inde représentent 52% de l’ensemble des ventes d’iPhone, suivi par l’iPhone 13 (20% des ventes) et par l’iPhone 11 (18% des ventes).

Outre l’iPhone, l’iPad connait à son tour une forte progression dans la démocratie la plus peuplée du monde, soit une croissance de 31% des ventes sur le Q1. L’iPad de 9ème génération (WiFi) occupe 45% des ventes totales d’iPad.