Du choc à la confirmation : à partir d’aujourd’hui, les iPhone-users américains peuvent désormais réparer eux mêmes leurs iPhone endommagés en passant par le Self Service Repair Store, une boutique en ligne lancée par Apple qui propose des centaines de pièces détachées pour le précieux.

Quelques 200 pièces sont disponibles à l’achat (d’un dollar la pièce détachée à quelques centaines), et permettent les réparations les plus courantes sur le verre, l’écran, la batterie ou le boitier de l’iPhone. Seuls l’iPhone SE (3ème gen), l’iPhone 12 et l’iPhone 13 ont leurs pièces détachées… pour l’instant. Apple propose même de louer un kit de réparation complet !

Apple précise tout de même que ce programme de réparation à domicile est uniquement destiné aux utilisateurs les plus bidouilleurs, ceux qui connaissent les différents composants électroniques d’un iPhone et savent aussi manier le tournevis ou le fer à souder. Pour les autres, la firme de Cupertino conseille toujours de se rendre dans un Apple Store en cas de pépin technique avec son iPhone 13…

Bonne nouvelle aussi, on apprend que ce programme sera disponible un jour en Europe (oui, mais quand ?) et que les Mac Apple Silicon auront droit à leur tour à leur boutique de pièces détachées. Voilà donc un vrai geste pour la planète, même s’il aura fallu (malheureusement) énormément de pression législative pour qu’Apple finisse par comprendre l’intérêt du droit à la réparation. Mieux vaut tard que jamais dit-on…