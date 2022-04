Après la Chine et l’Inde, voilà qu’Apple fait assembler l’iPhone au Brésil avec son partenaire Foxconn. Certains clients ont remarqué la mention « Designed by Apple in California. Assembled in Brazil » sur l’emballage, au lieu de « Assembled in China ».

Il est possible que les iPhone 13 produits au Brésil soient uniquement destinés au pays d’Amérique du Sud. Il faut savoir que les taxes d’importation sont importantes, ce qui explique pourquoi de nombreux produits coûtent cher dans le pays. En produisant directement sur place, Apple peut ainsi alléger la facture par rapport aux modèles assemblés en Chine ou en Inde.

La boîte comprend la référence MLPF3BR/A. En comparaison, les modèles vendus en Brésil qui viennent de Chine se terminent par BZ/A.

I just received an iPhone 13 made in Brazil by Foxconn. MLPF3BR/A A2633. Purchased from Apple Premium reseller called iPlace. Nothing on Google about Apple producing iPhones in Brazil however. Or did I miss something? @9to5mac @MacRumors @appleinsider @blogdoiphone @MacMagazine pic.twitter.com/7Yp42G096h

— João Menicucci (@joaomenicucci) April 27, 2022