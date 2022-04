Apple ne dépend plus seulement de la Chine pour la production de l’iPhone 13, le groupe et son partenaire Foxconn ont commencé à produire en Inde. Le sous-traitant a annoncé la nouvelle à Reuters.

Début de la production de l’iPhone 13 en Inde

La production de l’iPhone 13 en Inde a lieu dans une usine située dans la ville de Sriperumbudur, dans l’état du Tamil Nadu. Il n’est pas précisé pour l’instant quel est le volume de production, mais il serait étonnant qu’il soit supérieur à celui en Chine. L’Inde vient ici en complément et non en remplacement.

Apple connaît déjà l’Inde. En 2017, la société a lancé la production de l’iPhone SE sur place. L’année dernière, ce fut le cas pour l’iPhone 12. Et selon Reuters, Apple compte également assembler des iPad dans le pays. Il n’est toutefois pas précisé quels seraient les modèles concernés.

Apple s’intéresse de plus en plus à l’Inde, avec notamment l’ouverture l’année dernière de l’Apple Store en ligne. Les Indiens peuvent ainsi acheter des iPhone, iPad, Mac et d’autres produits directement chez Apple, au lieu de passer par des revendeurs. Un Apple Store physique doit également voir le jour. En réalité, Apple avait annoncé une ouverture d’ici la fin de 2021, mais cela ne s’est pas fait. Le groupe ne dit pas quel est le nouveau créneau.