Les ventes d‘iPhone ont rapporté à Apple plus de 50 milliards de dollar sur le premier trimestre de l’année 2022. Au delà de ces gros chiffres, il semble que la firme de Cupertino ait été l’unique fabricant de mobile du top 5 (et sans doute au delà) à ne pas courber la tête durant ce trimestre de tous les dangers (inflation galopante, confinements en Chine, guerre en Ukraine). Le dernier point d’étape de la firme d’analyse IDC montre ainsi qu’Apple a bien été le seul fabricant de smartphone dont les ventes ont augmenté sur la période.

Apple aurait écoulé près de 56,5 millions d’iPhone sur le Q1, soit 2,2% de mieux que lors du Q1 2021. Ce n’est pas une croissance affolante, mais la concurrence ne parvient pas à faire aussi bien. Samsung voit ses ventes baisser de 1,2% (73,6 millions d’unités écoulées, contre 74,5 millions l’an dernier) et l’on assiste à une dégringolade massive du trio chinois Xiaomi, Oppo et Vivo, dont les ventes ont baissé d’environ 10 millions d’unités sur un an ! Quant aux « autres » fabricants non listés (qui représentent 29% du marché), la baisse est de 2,7%.

Etant donné que le marché mobile dans son ensemble est en baisse de 8,9%, l’iPhone d’Apple gagne logiquement du terrain en parts de marché, et se retrouve donc à 18% de Pdm, derrière les Galaxy de Samsung (23,4%), mais désormais loin devant les mobiles de Xiaomi (12,7%) ou d’Oppo (8,7%).