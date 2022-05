L’app de messagerie Telegram (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) va t-elle se mettre à son tour aux abonnements payants ? C’est ce qu’affirme en tout cas l’ingénieur-leaker Alessandro Paluzzi, qui décrit succinctement les bonus de cet abo payant. Contre paiement mensuel donc, il serait possible de débloquer des stickers « premiums », d’afficher un badge à côté de son nom sur le profil ou bien encore d’obtenir des réactions supplémentaires, entre autres. L’ingénieur ne sous rencarde pas sur le montant de l’abonnement, mais au vu des contenus supplémentaires (assez maigres en vérité), cela ne devrait pas aller plus loin que quelques euros.

#Telegram is working on a subscription plan called "Telegram Premium" 👀

ℹ️ With "Telegram Premium" you can unlock premium stickers, additional reactions and more. pic.twitter.com/8X9YL89p3B

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 1, 2022