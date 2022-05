Il est confiant. Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, le milliardaire Warren Buffet a livré quelques détails supplémentaires sur l’état de son portefeuille d’actions, et le moins que l’on puisse dire et que l’homme d’affaires n’a pas chômé durant le premier trimestre, engloutissant pour 600 millions de dollars d’actions AAPL (Apple) sur la période, trois jours après une grosse baisse de l’action au mois de mars !

Jamais rassasié par la grosse pomme, Buffet a même précisé qu’il comptait bien continuer d’acheter autant d’actions AAPL que possible, et qu’il n’avait été arrêté dans sa fringale que par la remontée du cours de l’action ! Là, on est au dessus de la confiance… Sachant qu’AAPL se rapproche à nouveau de son plus bas niveau de cotation du mois de mars (155 dollars au moment d’écrire ces lignes), Buffet pourrait donc à nouveau passer des ordres d’achats massifs.

Pourquoi une telle passion me direz-vous ? Warren Buffet l’a une nouvelle fois répété : Tim Cook serait l’homme de la situation et gèrerait parfaitement la barque Apple dans la tempête actuelle.