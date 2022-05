Apple a déposé une plainte contre Rivos, une start-up spécialisée dans la conception de puces RISC-V à haute performance. Selon le fabricant d’iPhone, la start-up a débauché plusieurs anciens ingénieurs de haut rang et a également volé des secrets commerciaux relatifs aux puces. Il est question au total de plus de 40 employés au cours de l’année écoulée.

Une plainte d’Apple pour vol de secrets commerciaux

Rivos prépare des puces qui, sur le papier, seront en compétition avec les puces A que l’on retrouve dans les iPhone et iPad, et les puces M que l’on retrouve dans les Mac.

Dans sa plainte, Apple indique qu’au moins deux employés — Bhasi Kaithamana et Wen Shih-Chieh — ont pris entre juillet et août 2021 plus de 390 Go de caractéristiques et de fichiers de conception de puces qui sont sensibles. L’opération a eu lieu pendant leurs derniers jours de travail chez Apple. Rivos est accusée d’avoir lancé une campagne coordonnée pour cibler les employés possédant des informations sur les conceptions des puces Apple.

Les employés auraient utilisé des clés USB et AirDrop pour transférer les données sur leurs propres appareils. Ils auraient également récupéré des présentations concernant des puces qui ne sont pas encore disponibles pour les sauvegarder sur des comptes de stockage en ligne. Apple pense que Rivos a communiqué avec les employés en passant par des messageries chiffrées et assure que les employés ont essayé de complètement effacer leurs appareils Apple pour qu’il n’y ait aucune preuve.

D’autres employés ont également participé à cette opération, mais leurs noms ne sont pas cités dans la plainte. Aussi, il n’est pas précisé s’ils ont pu récupérer des données ou s’ils les ont seulement consultées après avoir été débauchés.

Il faut savoir qu’Apple a envoyé à Rivos une lettre l’informant des obligations de confidentialité des anciens employés d’Apple, mais la start-up n’a jamais répondu. Aujourd’hui, le fabricant d’iPhone demande une injonction à l’encontre des employés qui ont rejoint Rivos pour les empêcher de continuer à divulguer des données sensibles, une indemnisation pour la perte causée par le détournement de secrets commerciaux et des dommages-intérêts supplémentaires pour « l’enrichissement sans cause » que Rivos a tiré des données d’Apple. En lieu et place des dommages et intérêts, Apple demande à Rivos « un taux de redevance raisonnable ».