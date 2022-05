Les voyants virent au rouge en Chine dans le secteur industriel, désormais touché de plein fouet par des mesures de confinements anti-COVID extrêmement drastiques (pour ne pas dire plus…). De nombreuses unités de production sont à l’arrêt, ce qui perturbe l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. Bien conscient de ces difficultés, Apple a déjà anticipé une baisse de son chiffre d’affaires de 4 à 8 milliards de dollars sur le trimestre en cours.

Sur le terrain, les choses s’activent cependant, si bien qu’Apple pourrait de nouveau échapper aux pires conséquences de la crise actuelle. Ainsi, on apprend que Foxconn aurait lancé une campagne d’embauche massive afin de faire face à la demande toujours importante (et croissante) en iPhone 13 et 13 Pro.

Le fournisseur principal d’Apple appâterait même les candidats avec un bonus équivalent à 30% du salaire de base (qui tourne autour des 450 euros). Les nouveaux embauchés rejoindraient ensuite l’usine de Zhengzhou tandis que dans le même temps, Apple négocierait pied à pied avec les autorités locales afin de garantir la continuité de la production, pour l’iPhone 13 mais aussi pour l’iPhone 14 à venir.

La firme de Cupertino s’inquiéteraient d’ailleurs d’un possible report du lancement de l’iPhone 14 dans le cas où les stocks ne seraient pas suffisants suite à la pénurie de composants.