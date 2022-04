Apple a connu un très bon trimestre de janvier à mars sur la partie des finances, mais le groupe s’attend à des contraintes d’approvisionnement pour le trimestre en cours à cause notamment du Covid-19. Tim Cook, le patron d’Apple, et Luca Maestri, le directeur financier de l’entreprise, ont évoqué le sujet lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers.

Un trimestre secoué pour ce qui est des revenus

Apple s’attend à un manque à gagner situé entre 4 et 8 milliards de dollars pour le trimestre d’avril à juin. Selon Luca Maestri, c’est sensiblement plus important que ce que l’entreprise a connu lors des trois premiers mois de l’année. Selon lui, les contraintes d’approvisionnement causées par les perturbations liées à Covid-19 et les pénuries de puces dans l’ensemble de l’industrie ont un impact sur la capacité à répondre à la demande des clients pour les produits du groupe.

Le montant varie entre 4 et 8 milliards de dollars parce qu’Apple est incapable de prévoir l’avenir pour ce qui est d’un retour à la normale. Beaucoup de fournisseurs connaissent actuellement un ralentissement, voire un arrêt temporaire de la production à cause des confinements en Chine. Le pays se veut en effet très strict avec le Covid-19 et cherche à s’en débarrasser au lieu de vivre avec. Cela a donc des conséquences sur les entreprises de production.

Pour l’instant, les problèmes d’approvisionnement ont principalement touché les iPad et les modèles haut de gamme des MacBook Pro. Tim Cook a indiqué qu’à l’avenir, la plupart des catégories de produits seront touchées, ce qui affectera finalement le chiffre d’affaires d’Apple pour le trimestre en cours.