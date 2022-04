Apple publie ses résultats financiers qui concernent le deuxième trimestre de son année fiscale 2022. Dans notre calendrier, cela correspond à la période s’étalant de janvier à mars.

Résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre de 2022

Ce trimestre a été marqué par le lancement de quelques produits Apple. Il y a eu le Mac Studio, le Studio Display, l’iPhone SE 3 (2022), l’iPad Air 5 et un nouveau coloris vert pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro.

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 97,28 milliards de dollars, contre 89,58 milliards de dollars il y a un an, soit une hausse de 8,61%. Il s’agit d’un nouveau record pour le deuxième trimestre. Le bénéfice net a été de 25,01 milliards de dollars, contre 23,63 milliards de dollars auparavant, en hausse de 5,84%. Le bénéfice par action resort à 1,52 dollars, en hausse de 8,57%. Pour leur part, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 93,89 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,43 dollars. Le fabricant a donc réussi à dépasser les attentes.

Voici le détail :

iPhone : 50,57 milliards de dollars de revenus ( +5,49% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 10,44 milliards de dollars ( +14,65% )

) iPad : 7,65 milliards de dollars de revenus ( -2,06% )

) Apple Watch et autres accessoires : 8,81 milliards de dollars ( +12,38% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 19,82 milliards de dollars ( +17,28% )

À la suite de la publication des résultats, l’action d’Apple est en hausse de 2,05% à 167 dollars en post-séance à la Bourse.

Les réactions des dirigeants

« Les résultats records de ce trimestre témoignent de l’attention incessante qu’Apple porte à l’innovation et de notre capacité à créer les meilleurs produits et services au monde », a déclaré Tim Cook. « Nous sommes ravis de constater la forte réaction des clients à nos nouveaux produits, ainsi que les progrès que nous réalisons pour devenir neutres en carbone sur l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement et de nos produits d’ici 2030. Nous nous engageons, comme toujours, à être une force du bien dans le monde — tant dans ce que nous créons que dans ce que nous laissons derrière nous », a ajouté le patron d’Apple.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats commerciaux records pour le trimestre de mars, puisque nous avons établi un record historique de revenus pour les services et des records de revenus pour le trimestre de mars pour l’iPhone, le Mac et les wearables, la maison et les accessories. La forte demande continue des clients pour nos produits nous a aidés à atteindre un record historique pour notre base installée d’appareils actifs », a déclaré Luca Maestri, le directeur financier d’Apple. « Nos solides performances opérationnelles ont généré plus de 28 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et nous ont permis de restituer près de 27 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre », a-t-il ajouté.

Comme c’est le cas depuis deux ans maintenant, il n’y a pas de prévisions pour le trimestre en cours. Cela s’explique par le Covid-19 et les incertitudes.