Apple a aujourd’hui mis à jour sa liste de produits anciens pour y ajouter l’iPad Air 2 et l’iPad mini 2. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans.

Les iPad Air 2 et iPad mini 2 deviennent des produits anciens pour Apple

L’iPad Air 2 a vu le jour en octobre 2014. Cette tablette fut le premier iPad Air à avoir Touch ID pour permettre aux utilisateurs de s’identifier avec leur empreinte. Sous le capot, la tablette avait la puce A8X. On peut également évoquer l’écran limé, ce qui a permis d’avoir un produit plus fin que le premier iPad Air.

De son côté, l’iPad mini 2 a fait ses débuts en novembre 2013. Il embarquait un écran Retina avec une définition de 2 048 x 1 536 pixels. Mais visuellement parlant, il ressemblant au modèle précédent, tout en étant un peu plus épais et un peu plus lourd. Sous le capot, il y avait la puce A7 et le coprocesseur M7, qui avaient toutes les deux fait leurs débuts avec l’iPhone 5s.

Le fait que les deux iPad soient maintenant des produits anciens aux yeux d’Apple signifie que la réparation risque d’être compliquée selon les cas. Tout dépendra du stock des composants.

Au passage, il est bon de noter qu’Apple devait aussi ajouter en mai les MacBook Air de 11 et 13 pouces de 2014, que le MacBook Pro de 13 pouces de 2014. Mais pour l’instant, les trois ordinateurs portables ne sont pas présents dans la liste.