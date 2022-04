Le 30 avril prochain, Apple ajoutera trois MacBook Air et Pro de 2014 à sa liste des produits obsolètes, selon un mémo interne obtenu par MacRumors. Les trois ordinateurs portables sont déjà sur la liste des produits anciens depuis 2020.

Pour Apple, ses anciens MacBook sont maintenant obsolètes

Les modèles qui vont devenir des produits obsolètes aux yeux d’Apple sont les MacBook Air de 11 pouces (début 2014), MacBook Air de 13 pouces (début 2014) et MacBook Pro de 13 pouces (mi-2014). Selon le fabricant, les produits sont considérés comme anciens lorsque la société a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Apple met fin à toute réparation matérielle pour les produits obsolètes, mais les MacBook évoqués ici pourraient rester éligibles pour les réparations de la batterie dans certains pays pour une durée limitée, selon le mémo.

Le MacBook Air de 11 pouces a été abandonné après une keynote d’Apple en octobre 2016. Cet événement fut l’occasion d’accueillir le premier MacBook Pro avec la Touch Bar. Pour sa part, le MacBook Air de 13 pouces existe toujours et sa dernière mise à niveau remonte à 2020 quand Apple a mis la puce M1. Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, un MacBook Air doit voir le jour en 2022 avec un nouveau design et la puce M2. Il y aurait aussi un modèle de 15 pouces, mais celui-ci n’arriverait pas avant 2023.