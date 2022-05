Nouvelle saison pour la docu-série sportive Greatness Code, avec un trailer nous présentant plusieurs athlètes stars dans leurs disciplines (Foot, Nascar, Skateboard, etc.), soit Lindsey Vonn, Marcus Rashford, Russell Wilson, Leticia Bufoni, Scout Bassett et Bubba Wallace. La série s’appuiera une nouvelle fois sur d’impressionnants effets visuels et évidemment de nombreuses interviews des intéressés. La saison 2 de Greatness Code sera disponible sur Apple TV+ le 13 mai prochain.

Official Trailer – Greatness Code S2

