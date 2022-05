Apple partage aujourd’hui quelques détails sur la journée du 6 juin à l’Apple Park pour suivre la WWDC 2022. Le rendez-vous sera en ligne, mais le fabricant invitera tout de même quelques développeurs choisis de manière aléatoire pour se rendre sur place et suivre la conférence à plusieurs.

Un événement physique à l’Apple Park pour la WWDC 2022

Sur son site, Apple indique :

Nous organisons une expérience spéciale d’une journée à l’Apple Park le 6 juin pour donner le coup d’envoi de la WWDC 2022. Rassemblez d’autres membres de la communauté des développeurs pour regarder la keynote et les vidéos du State of the Union aux côtés d’ingénieurs et d’experts Apple, explorez le tout nouveau Developer Center et bien d’autres choses encore. Nous sommes impatients de vous rencontrer en personne.

L’événement à l’Apple Park est gratuit et tous les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program peuvent demander à y participer. Les invitations seront attribuées par le biais d’un processus de sélection aléatoire et ne pourront pas être transférées.

Les développeurs pourront faire une demande de participation entre le 9 mai (dès 18 heures en France) et le 11 mai (jusqu’à 18 heures en France). Dès le 12 mai à 18 heures, les développeurs seront avertis s’ils ont été (ou non) sélectionnés pour participer à l’événement.