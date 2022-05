AgileBits rend aujourd’hui disponible la version stable de 1Password 8 sur Mac. Le gestionnaire de mots de passe avait eu le droit à une première présentation en août 2021. Il était alors question d’une disponibilité en accès anticipé. Aujourd’hui, tout le monde peut télécharger la mise à jour en version finale.

Disponibilité de 1Password 8 sur Mac

1Password 8 adopte une nouvelle interface qui se rapproche davantage de macOS Monterey, de la barre latérale à de la barre d’outils unifiée en passant par la typographie et l’iconographie. Cela se remarque également à l’usage au sein de Safari avec l’extension dédiée. On retrouve également un indicateur à côté des coffres partagés, facilitant l’identification des coffres privés et des coffres partagés.

Citons également une recherche plus efficace, un système de collections pour se concentrer sur des éléments en particulier, davantage d’informations contextuelles, du mieux pour l’outil Watchtower, une amélioration au niveau de l’édition et une extension pour navigateur améliorée. AgileBits évoque par ailleurs un système pour retrouver des données, comme des éléments en brouillon, des éléments récemment effacés ou encore revenir sur la version précédente d’un identifiant.

Malheureusement, le gestionnaire de mots de passe n’est plus aussi bien optimisé qu’auparavant. L’utilitaire est écrit en Rust mais s’appuie également sur Electron. Ce framework est critiqué au vu de sa consommation de ressources et le fait que c’est un moyen d’intégrer des éléments du Web dans une application. On perd donc le côté d’application 100% native, ce qui est dommage pour les performances.

Autre mauvaise nouvelle pour 1Password 8 sur Mac, c’est l’obligation de prendre un abonnement. Jusqu’à présent, il était possible de prendre un abonnement ou de choisir une licence permanente (même si celle-ci était « cachée »). Avec la nouvelle version, c’est un abonnement et rien d’autre. Le prix est de 2,99$/mois ou 4,99$/mois pour la formule familiale (jusqu’à cinq personnes).

Si ce point vous dérange, vous pouvez rester sur la version 7 ou passer sur d’autres gestionnaires de mots de passe. Bitwarden est l’un entre eux qui se veut populaire et se rapproche de 1Password.