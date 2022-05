En plus de proposer la quatrième bêta de macOS 12.4, Apple a rendu disponible la deuxième bêta de la version 15.5 du firmware du Studio Display. La première bêta venait améliorer la qualité du rendu de la webcam et il y a encore une amélioration avec la nouvelle version.

Le développeur James Thomson a fait une comparaison en prenant une capture avec la première bêta du firmware 15.5 pour le Studio Display et une autre capture avec la deuxième version. « La qualité de l’image semble encore s’améliorer — je suis moins rouge et il y a plus de contraste », dit-il. C’est encourageant, suggérant qu’Apple peut encore améliorer le rendu d’ici la version finale.

Comparing the new beta Studio Display firmware (1st pic) with the beta from last week (2nd pic), picture quality does seem to be still improving – I’m less red and there’s more contrast.

(Cropped still frames from videos recorded in QuickTime Player, before and after patch) pic.twitter.com/Fg6gOEdb3k

— James Thomson (@jamesthomson) May 3, 2022